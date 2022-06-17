Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Літній пиріг з ревеню: швидкий рецепт десерту
-
- 42
Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився легким та смачним рецептом літного пирога. Головний інгредієнт – ревінь. Спробуйте і ви цю смакоту!
Ревінь, як інгредієнт у різних стравах, зарекомендував себе у приготуванні пирогів, соусів, джемів, варені та киселів.
І ще: Ніжний полуничний сніданок: простий і смачний рецепт
"Ми ж пропонуємо вам найкращий варіант його споживання – запечений крамбл, до якого ми додали ще апельсин і корицю. Пиріг дуже простий у виконанні, але напрочуд смачний", – прокоментував страву Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- 400 г стебел ревеню
- 250 г пшеничного борошна
- 150 г вівсяних пластівців
- 1 ч. л. меленої кориці
- 200 г вершкового масла
- 2 апельсини (сік та цедра)
- 150 г цукру
Рецепт пирога з ревеню:
- Приготуйте всі інгредієнти для крамбла з ревеню. Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть 400 г стебел ревеню, помийте їх, очистьте і поріжте на шматочки 2-3 см.
- Вершкове масло (200 г) поріжте невеликими кубиками. Змішайте в мисці кубики масла, 250 г борошна, 150 г вівсяних пластівців, 1 ч. л. меленої кориці та цедру з двох апельсинів. Суміш ретельно перемішайте руками, доки вона не стане схожа на хлібну крихту.
- Помийте два апельсини, зріжте за допомогою терки цедру та вичавіть сік з апельсинів за допомогою соковитискача в окремий посуд.
- У форму для запікання викладіть порізаний ревінь, 100 г цукру, залийте апельсиновим соком та трохи перемішайте. Зверху викладіть вівсяну крихту, посипте її залишками цукру. Відправте в духовку на 40-50 хвилин.
- Дістаньте пиріг з духовки та дайте трохи охолонути. Ідеальним доповненням до крамбла стане кулька ванільного пломбіру або вершкового морозива.
До теми: Клопотенко розповів, як приготувати козацький куліш: смачний рецепт з пшоном
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
- 17 червня
-
20:5218 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:23Літній пиріг з ревеню: швидкий рецепт десерту
-
19:53Рейтинг технологічних навичок країн світу: Україна на 8 місці
-
19:21Тор: Любов і грім: з'явився український трейлер нового фільму з кіновсесвіту Марвел
-
18:50На Хмельниччині з'явилася вулиця, яку назвали на честь Залужного
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:24Євробачення 2023 проведуть НЕ в Україні: відповідь міністра культури
-
17:56Кіт у чоботях 2: Останнє бажання: дивіться трейлер історії про легендарного пухнастика
-
17:25У литовських школах викладатимуть українську мову для біженців
-
16:50Україна запроваджує візовий режим з росією від 1 липня
-
16:24Співачка Оксана Трач презентувала трек "Зозуля" за мотивами народної пісні
-
15:51Як приготувати спагеті з цукіні за 7 хвилин: рецепт від шеф-кухаря
-
15:20Синоптик попередила про значні перепади погоди в Україні: прогноз на вихідні
-
14:52Дударик записав пісню на згадку про Героїв, які вже не повернуться з війни (ВІДЕО)
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:23"16 секунд радості": Положинський показав, як військові танцюють під його трек (відео)
-
13:54Картинки з Днем медика 2022: вітальні листівки, відкритки і фото
-
13:23Alyona Alyona та Jerry Heil випустили новий болючий трек "Чому"
-
12:54Так роблять більшість людей: медики здивували порадами про смартфони
-
12:24Привітання з Днем батька 2022: слова подяки і побажання для тата
-
11:56Завжди приязний Том Генкс обматюкав фаната, і ось чому (відео 18+)
-
11:27Зірка "Бонда" зіграла звабливу Мерилін Монро: дивіться тизер фільму "Блондинка"
-
10:49Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців
-
10:28І вдень, і вночі: морпіхи показали, як трощать позиції ворога з артилерії
-
09:51Один з найдосвідченіших: у Міноборони показали пухнастого розвідника Зорро
- 17 червня
-
19:53Рейтинг технологічних навичок країн світу: Україна на 8 місці
-
16:50Україна запроваджує візовий режим з росією від 1 липня
-
13:23Alyona Alyona та Jerry Heil випустили новий болючий трек "Чому"
-
10:49Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців
- 16 червня
-
19:29Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
-
17:19Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список
-
14:51Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
-
11:23Чи зафіксовано спалах холери в Україні: відповідь МОЗ
-
08:2210 звичних слів, які насправді не є українськими
- 15 червня
-
19:22Україна отримала значно менше податків від туризму через війну: на скільки змінилась цифра
-
16:49Від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків: про кого йдеться
-
13:24У Мінцифрі розповіли, як відрізнити справжній чатбот від фейкового
-
10:21В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 15-17 червня – ДСНС
- 14 червня
-
19:31Чому нам зараз потрібна лайка: пояснення психолога
-
17:51Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
-
14:51Не лише унітази: в СБУ показали, як окупанти грабували магазин на Сумщині
-
11:55Усе, що потрібно для оподаткування: гід з актуальних державних послуг
-
08:23Ідеальна літня закуска: рецепт кабачкових рулетиків з горіхами
- 13 червня
-
19:53Просто та смачно: Клопотенко поділився рецептом запіканки з макаронів
-
17:50У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші
-
15:20Вже у липні може стати реальним розмитнення авто через додаток "Дія"
-
12:20Львівська філармонія на благодійному ярмарку зібрала майже 150 000 грн для захисників
-
09:24"На жаль, безалкогольне": львівська пивоварня потролила ООН і випустила нове пиво
- 12 червня
-
18:58Варення з черешні: рецепти приготування джему на зиму в фото
-
15:5113 нових українських пісень червня, які варто почути кожному