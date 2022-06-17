Літній пиріг з ревеню: швидкий рецепт десерту

Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився легким та смачним рецептом літного пирога. Головний інгредієнт – ревінь. Спробуйте і ви цю смакоту!

Ревінь, як інгредієнт у різних стравах, зарекомендував себе у приготуванні пирогів, соусів, джемів, варені та киселів.

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"Ми ж пропонуємо вам найкращий варіант його споживання – запечений крамбл, до якого ми додали ще апельсин і корицю. Пиріг дуже простий у виконанні, але напрочуд смачний", – прокоментував страву Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

400 г стебел ревеню

250 г пшеничного борошна

150 г вівсяних пластівців

1 ч. л. меленої кориці

200 г вершкового масла

2 апельсини (сік та цедра)

150 г цукру

Рецепт пирога з ревеню:

Приготуйте всі інгредієнти для крамбла з ревеню. Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть 400 г стебел ревеню, помийте їх, очистьте і поріжте на шматочки 2-3 см. Вершкове масло (200 г) поріжте невеликими кубиками. Змішайте в мисці кубики масла, 250 г борошна, 150 г вівсяних пластівців, 1 ч. л. меленої кориці та цедру з двох апельсинів. Суміш ретельно перемішайте руками, доки вона не стане схожа на хлібну крихту. Помийте два апельсини, зріжте за допомогою терки цедру та вичавіть сік з апельсинів за допомогою соковитискача в окремий посуд. У форму для запікання викладіть порізаний ревінь, 100 г цукру, залийте апельсиновим соком та трохи перемішайте. Зверху викладіть вівсяну крихту, посипте її залишками цукру. Відправте в духовку на 40-50 хвилин. Дістаньте пиріг з духовки та дайте трохи охолонути. Ідеальним доповненням до крамбла стане кулька ванільного пломбіру або вершкового морозива.

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