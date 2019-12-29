Рятувальники звернулись до українців з важливим проханням

У ДСНС нагадали українцям про правила безпеки дітей під час зимових канікул. Поки юне покоління на канікулах, варто бути дуже уважними, щоб уникнути небезпеки пожеж.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій звернулись до батьків з проханням потурбуватись про безпеку дітей на канікулах. Поки до Різдвяних свят зупинено навчальний процес, то маленьким українцям варто приділяти значно більше уваги.

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Рятувальники проводять перевірки у школах і садочках, а також інструктажі з питань безпеки не лише освітянам, а й дорослим українцям.

"І поки у маленьких дослідників, які здебільшого залишаються вдома самі під час канікул, є ще чимало часу, щоб потрапити у небезпеку, рятувальники ДСНС України звертаються до батьків із проханням подбати про захист своїх дітей", – йдеться у повідомленні.

Правила безпеки на зимових святах

Правила безпеки на зимових святах:

Тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях і розповідайте їм про небезпеку, яку приховує у собі вогонь;

Не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не в змозі самостійно розв'язувати проблеми, які можуть виникнути.

Перевірте справність електромережі та не дозволяйте малолітнім дітям самостійно користуватися побутовими приладами;

Виховуйте у них навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, тощо;

Обов’язково розкажіть дітям, що у разі виникнення пожежі необхідно терміново сповістити про це дорослих та Службу порятунку за номером "101";

Слідкуйте за тим, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки або покинуті будівлі.

"Пам'ятайте, що безпека вашої дитини – це, перш за все, ваша особиста відповідальність!", – Наголошують у ДСНС.

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