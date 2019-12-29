Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Рятувальники звернулись до українців з важливим проханням

  • 26
Правила безпеки на зимових святах - фото 1
Правила безпеки на зимових святах

У ДСНС нагадали українцям про правила безпеки дітей під час зимових канікул. Поки юне покоління на канікулах, варто бути дуже уважними, щоб уникнути небезпеки пожеж.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій звернулись до батьків з проханням потурбуватись про безпеку дітей на канікулах. Поки до Різдвяних свят зупинено навчальний процес, то маленьким українцям варто приділяти значно більше уваги.

І ще: У ДСНС оголосили попередження для українських водіїв

Рятувальники проводять перевірки у школах і садочках, а також інструктажі з питань безпеки не лише освітянам, а й дорослим українцям.

"І поки у маленьких дослідників, які здебільшого залишаються вдома самі під час канікул, є ще чимало часу, щоб потрапити у небезпеку, рятувальники ДСНС України звертаються до батьків із проханням подбати про захист своїх дітей", – йдеться у повідомленні.

Правила безпеки на зимових святах - фото 377119
Правила безпеки на зимових святах

Правила безпеки на зимових святах:

  • Тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях і розповідайте їм про небезпеку, яку приховує у собі вогонь;
  • Не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не в змозі самостійно розв'язувати проблеми, які можуть виникнути.
  • Перевірте справність електромережі та не дозволяйте малолітнім дітям самостійно користуватися побутовими приладами;
  • Виховуйте у них навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, тощо;
  • Обов’язково розкажіть дітям, що у разі виникнення пожежі необхідно терміново сповістити про це дорослих та Службу порятунку за номером "101";
  • Слідкуйте за тим, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки або покинуті будівлі.

"Пам'ятайте, що безпека вашої дитини – це, перш за все, ваша особиста відповідальність!", – Наголошують у ДСНС.

Читайте також: Погода в Україні 29 грудня: точний прогноз по містах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
  • 27 грудня, 13:00
  • 666
Привітання з Новим роком 2020 Щура: новорічні вітання українською
  • 27 грудня, 16:01
  • 65247
ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)
  • 27 грудня, 18:00
  • 1277
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Суспільство ДСНС