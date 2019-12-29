У ДСНС оголосили попередження для українських водіїв

Рятувальники повідомили про погіршення ситуації на дорогах через різку зміну погодних умов. Детальніше про негоду та правила поведінки у такий період читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у найближчі дні в Україні ускладниться ситуація на дорогах через снігопади та заморозки.

29 грудня на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). 29-30 грудня в Києві на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Правила керування під час ожеледиці:

Обирайте швидкісний режим, який забезпечить безпеку

Дотримуйтесь правил дорожнього руху

Втримуйте дистанцію між машинами при русі в складі колони

Використовуйте ланцюги та колючки, щоб колеса не ковзали

Своєчасно змінюйте напрям руху авто під час заносу

Не забувайте про гальмування під час зміни режиму руху

Не забувайте про культуру поведінки на дорозі

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