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У ДСНС оголосили попередження для українських водіїв

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Правила їзди під час ожеледиці - фото 1
Правила їзди під час ожеледиці

Рятувальники повідомили про погіршення ситуації на дорогах через різку зміну погодних умов. Детальніше про негоду та правила поведінки у такий період читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у найближчі дні в Україні ускладниться ситуація на дорогах через снігопади та заморозки.

29 грудня на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). 29-30 грудня в Києві на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Правила керування під час ожеледиці:

  • Обирайте швидкісний режим, який забезпечить безпеку
  • Дотримуйтесь правил дорожнього руху
  • Втримуйте дистанцію між машинами при русі в складі колони
  • Використовуйте ланцюги та колючки, щоб колеса не ковзали
  • Своєчасно змінюйте напрям руху авто під час заносу
  • Не забувайте про гальмування під час зміни режиму руху
  • Не забувайте про культуру поведінки на дорозі

Читайте також: Погода в Україні 29 грудня: точний прогноз по містах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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