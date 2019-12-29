Погода в Україні 29 грудня: точний прогноз по містах

29 грудня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а частину областей накриють опади у вигляді дощу та снігу. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

29 грудня, у неділю, майже по всій країні очікуються похолодання та снігопади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Заході температура повітря 29 грудня становитиме -1-6 градусів. Невеликий морозець прийде і на Північ, до 0,-3 градусів. На решті території ще втримаються "плюси", очікується протягом дня +2+6 градусів. Сніг та мокрий випадатимуть у західних, північних областях та на Вінниччині, а також в окремих районах Кропивницького з районами та на Одещині дощ змішуватиметься з мокрим снігом. Східна частина, більшість Центру та Півдня побудуть у неділю без опадів", – поділилась вона.

У Києві 29 грудня очікується мокрий сніг, який до кінця дня припиниться. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні від +1 до -3. На дорогах ожеледиця, тому варто бути дуже обачними за кермом.

Прогноз погоди на 27 грудня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів 0-2

Чернівці 0-2

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль 0-2

Рівне 0-2

Луцьк 0-2

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир 0-2

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв 2+4

Одеса +2+4

Херсон +2+4

Сімферополь +2+4

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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