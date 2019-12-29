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Погода в Україні 29 грудня: точний прогноз по містах

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

29 грудня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а частину областей накриють опади у вигляді дощу та снігу. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

29 грудня, у неділю, майже по всій країні очікуються похолодання та снігопади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Заході температура повітря 29 грудня становитиме -1-6 градусів. Невеликий морозець прийде і на Північ, до 0,-3 градусів. На решті території ще втримаються "плюси", очікується протягом дня +2+6 градусів. Сніг та мокрий випадатимуть у західних, північних областях та на Вінниччині, а також в окремих районах Кропивницького з районами та на Одещині дощ змішуватиметься з мокрим снігом. Східна частина, більшість Центру та Півдня побудуть у неділю без опадів", – поділилась вона.

У Києві 29 грудня очікується мокрий сніг, який до кінця дня припиниться. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні від +1 до -3. На дорогах ожеледиця, тому варто бути дуже обачними за кермом.

Прогноз погоди на 27 грудня у містах України:

Погода в Україні 29 грудня: точний прогноз по містах - фото 377079
  • Ужгород +1+3
  • Львів 0-2
  • Чернівці 0-2
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне 0-2
  • Луцьк 0-2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир 0-2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 2+4
  • Одеса +2+4
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +2+4
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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