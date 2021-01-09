Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Рятувальники звернулись до українців з попередженням

  • 33
Погіршення ситуації на дорогах - фото 1
Погіршення ситуації на дорогах

У ДСНС повідомили про наслідки погіршення погодних умов у більшості областей країни. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про те, що 9 січня очікується ускладнення ситуації на дорогах через серйозні опади.

До теми: Погода в Україні 9 січня по містах

"9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – йдеться у повідомленні.

До того ж, рятувальники оголосили про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї східної частини Закарпатської області. Тому краще утриматись від походів та поїздок у гори найближчими вихідними.

Рятувальники звернулись до українців з попередженням - фото 442342

Як безпечно їхати на авто під час ожеледиці:

  • Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
  • Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
  • Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
  • Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
  • Зважайте на попередження відповідних служб.

Читайте також: Зима 2020 – 2021 пройде з аномальною температурою: прогноз погоди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 714
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1199
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2750098
Загрузка...
Новини