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Рятувальники звернулись до українців з попередженням
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У ДСНС повідомили про наслідки погіршення погодних умов у більшості областей країни. Детальніше читайте далі.
У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про те, що 9 січня очікується ускладнення ситуації на дорогах через серйозні опади.
До теми: Погода в Україні 9 січня по містах
"9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – йдеться у повідомленні.
До того ж, рятувальники оголосили про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї східної частини Закарпатської області. Тому краще утриматись від походів та поїздок у гори найближчими вихідними.
Як безпечно їхати на авто під час ожеледиці:
- Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;
- Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
- Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
- Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
- Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
- Зважайте на попередження відповідних служб.
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