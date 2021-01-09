Рятувальники звернулись до українців з попередженням

У ДСНС повідомили про наслідки погіршення погодних умов у більшості областей країни. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про те, що 9 січня очікується ускладнення ситуації на дорогах через серйозні опади.

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"9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – йдеться у повідомленні.

До того ж, рятувальники оголосили про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї східної частини Закарпатської області. Тому краще утриматись від походів та поїздок у гори найближчими вихідними.

Як безпечно їхати на авто під час ожеледиці:

Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;

Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

Зважайте на попередження відповідних служб.

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