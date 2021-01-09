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Погода в Україні 9 січня: похолодання і мокрий сніг

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 січня в Україні переважатиме хмарна погода без значних опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 січня, у суботу, майже по всій країні втримається майже суха, але волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря починає легенький спуск до похолодання і на наступному тижні навіть трохи щипатиме за щоки. 9-10 січня в Україні протягом дня буде близько нуля - це нам вже не +7 чи +9 градусів, а у нічні години суботи та неділі навіть ймовірно 1-5 градусів морозу. У Києві 9-10 січня без істотних опадів, вночі невеликий морозець, вдень близько нуля", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 9 січня у містах України:

Погода в Україні 9 січня: похолодання і мокрий сніг - фото 442317
  • Ужгород 0+2
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне 0-2
  • Луцьк 0-2
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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