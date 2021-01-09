Погода в Україні 9 січня: похолодання і мокрий сніг

9 січня в Україні переважатиме хмарна погода без значних опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 січня, у суботу, майже по всій країні втримається майже суха, але волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря починає легенький спуск до похолодання і на наступному тижні навіть трохи щипатиме за щоки. 9-10 січня в Україні протягом дня буде близько нуля - це нам вже не +7 чи +9 градусів, а у нічні години суботи та неділі навіть ймовірно 1-5 градусів морозу. У Києві 9-10 січня – без істотних опадів, вночі невеликий морозець, вдень близько нуля", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 9 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів -1+1

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль -1+1

Рівне 0-2

Луцьк 0-2

Вінниця +1+3

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон 0+2

Сімферополь +4+6

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1+1

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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