Зима 2020 – 2021 пройде з аномальною температурою: прогноз погоди

Якою буде зима в Україні 2020-2021 року – це питання цікавить багатьох, тож синоптики вже поділились прогнозом на кінець грудня, січень та лютий.

Зима 2020 встигла потішити снігопадами та заморозками, але у 2021 році вона буде теплішою на 2 градуси. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Вона пояснила, що в країні переважатиме сухі та тепліші повітряні маси, тому й холодна пора буде не такою, як у минулі роки. Тому на серйозні снігопади у всіх областях не варто чекати.

Погода взимку 2020-2021

За її словами, загалом взимку 2020-2021 тепла погода вища за норму переважатиме на 60%, однак все одно будуть похолодання. Відзначимо, що 2016 рік був найтеплішим за весь період спостережень, але 2021 може забрати цей титул собі.

Погоджується з такими прогнозами та глава відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. Вона пояснює, що відлиги та незначні заморозки будуть чергуватись, але ймовірність серйозних холодів складає менше як 10%.

Зима 2021 буде малосніжною

Також метеорологи прогнозують суху безсніжну зиму, однак можливі й варіанти з крижаними дощами. За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, все ж на сніг можна очікувати до кінця грудня 2020, однак потім почнеться відлига, на заміну якій прийдуть короткочасні нічні морози. Такі перепади температури триватимуть до середини січня. Серйозне похолодання затримається ще й на початку лютого, але до кінця місяця потеплішає до +2.

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