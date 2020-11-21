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Рятувальники звернулись до українців з попередженням
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У ДСНС оголосили важливе попередження через погіршення погодних умов в країні. Детальніше читайте далі.
У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що у більшості областей країни температура сягнула позначки у 0 градусів, а місцями вже випав перший сніг та з'явилась крига на водоймах. Тож рятувальники нагадують, що в осінньо-весняний період крига надто тонка, тому не варто ризикувати життям та виходити на неї.
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Правила поведінки на водоймах восени:
- Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
- Заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
- Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
- Заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
- Заборонено збиратися на кризі великими групами в одному місці;
- Заборонено виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дощок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
- Заборонено вживати спиртні напої біля водойм;
- Пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
"Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101", – наголошують рятувальники.
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