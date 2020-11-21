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Рятувальники звернулись до українців з попередженням

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Попередження про тонку кригу - фото 1
Попередження про тонку кригу

У ДСНС оголосили важливе попередження через погіршення погодних умов в країні. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що у більшості областей країни температура сягнула позначки у 0 градусів, а місцями вже випав перший сніг та з'явилась крига на водоймах. Тож рятувальники нагадують, що в осінньо-весняний період крига надто тонка, тому не варто ризикувати життям та виходити на неї.

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Правила поведінки на водоймах восени:

  • Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • Заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • Заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • Заборонено збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • Заборонено виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дощок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
  • Заборонено вживати спиртні напої біля водойм;
  • Пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

"Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101", – наголошують рятувальники.

Рятувальники звернулись до українців з попередженням - фото 435938

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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