Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у листопаді, у третій місяць осені. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде похолодання та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у листопаді 2020.

Вже відомий прогноз погоди на листопад в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям варто годуватися до похолодання у листопаді, адже це вже остаточний перехід до зими. Температура у цей період буде поступово знижуватися, а опади будуть змінюватися. Температура у третій місяць осені буде трохи вище за дані попередніх років, а от опадів буде трохи менше за норму.

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Цьогоріч в Україні у листопаді середньомісячна температура коливатиметься у межах 1-8 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче: у межах від 0 до +3 градусів. Це близько до середніх багаторічних значень. Загалом кліматична характеристика для листопада не є аномальною – температура очікується на 1-2 градуси вище за попередні роки для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 37-65 мм, а в горах – до 110 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця. Лише у східних та Сумській областях опадів буде дещо менше за норму – 28-32 мм.

Також ймовірні заморозки на поверхні ґрунту наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей.

За даними синоптиків, українці повинні готуватися до поступового просування до зими, адже бабиного літа вже не буде, а осінь вже уповні. Варто звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень. Також проінспектуйте щілини, через які може задувати холодний вітер й цим самим спричиняти дискомфорт.

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