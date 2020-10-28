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Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

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якою буде погода у листопаді - фото 1
якою буде погода у листопаді

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у листопаді, у третій місяць осені. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде похолодання та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у листопаді 2020.

Вже відомий прогноз погоди на листопад в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям варто годуватися до похолодання у листопаді, адже це вже остаточний перехід до зими. Температура у цей період буде поступово знижуватися, а опади будуть змінюватися. Температура у третій місяць осені буде трохи вище за дані попередніх років, а от опадів буде трохи менше за норму.

І ще: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні

Цьогоріч в Україні у листопаді середньомісячна температура коливатиметься у межах 1-8 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче: у межах від 0 до +3 градусів. Це близько до середніх багаторічних значень. Загалом кліматична характеристика для листопада не є аномальною – температура очікується на 1-2 градуси вище за попередні роки для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 37-65 мм, а в горах – до 110 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця. Лише у східних та Сумській областях опадів буде дещо менше за норму – 28-32 мм.

Також ймовірні заморозки на поверхні ґрунту наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей.

Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць - фото 430269
За даними синоптиків, українці повинні готуватися до поступового просування до зими, адже бабиного літа вже не буде, а осінь вже уповні. Варто звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень. Також проінспектуйте щілини, через які може задувати холодний вітер й цим самим спричиняти дискомфорт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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