Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз на суботу

21 листопада в країну прийде холодна та вітряна осінь з незначними опадами у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

21 листопада, у неділю, прийде нова порція похолодання, адже максимальна температура повітря вдень складе +5, а мінімальна - 2. Також очікуються дощі або мокрий сніг, але тільки у східних та північно-східних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У неділю на Заході та Півночі може бути сильний вітер, якщо гулятимете, обов'язково щільніше закутайте шию. Дороги будуть слизькими, бо як не опади, то туман, чи мряка, чи просто від вогкості схопить дорогу й тротуар низькою температурою, особливо, вночі, вранці та ввечері. Словом, водії та пішоходи – полюбіть нарешті один одного. У Києві 21-22 листопада суттєві опади малоймовірні. У неділю посилиться вітер, буде некомфортно та холодніше за відчуттями. Нічна столична температура найближчих вихідних від 1 тепла до 1 морозу, у денні години передбачається +2, +3 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 листопада у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +1+3

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Сімферополь +3+5

Полтава +1+3

Суми +1+3

Харків -1+1

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк -1+1

Луганськ 0-2

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