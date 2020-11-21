На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз на суботу
-
- 10
21 листопада в країну прийде холодна та вітряна осінь з незначними опадами у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
21 листопада, у неділю, прийде нова порція похолодання, адже максимальна температура повітря вдень складе +5, а мінімальна - 2. Також очікуються дощі або мокрий сніг, але тільки у східних та північно-східних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У неділю на Заході та Півночі може бути сильний вітер, якщо гулятимете, обов'язково щільніше закутайте шию. Дороги будуть слизькими, бо як не опади, то туман, чи мряка, чи просто від вогкості схопить дорогу й тротуар низькою температурою, особливо, вночі, вранці та ввечері. Словом, водії та пішоходи – полюбіть нарешті один одного. У Києві 21-22 листопада суттєві опади малоймовірні. У неділю посилиться вітер, буде некомфортно та холодніше за відчуттями. Нічна столична температура найближчих вихідних від 1 тепла до 1 морозу, у денні години передбачається +2, +3 градуси", – додала вона.
Прогноз погоди на 21 листопада у містах України:
- Ужгород +4+6
- Львів +1+3
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ +1+3
- Тернопіль +2+4
- Рівне +2+4
- Луцьк +2+4
- Вінниця +2+4
- Хмельницький +2+4
- Житомир +2+4
- Чернігів +2+4
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +2+4
- Одеса +3+5
- Херсон +2+4
- Сімферополь +3+5
- Полтава +1+3
- Суми +1+3
- Харків -1+1
- Дніпро +1+3
- Запоріжжя +1+3
- Донецьк -1+1
- Луганськ 0-2
Читайте також: Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
13:20Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+)
-
12:54Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
12:23Яким знакам Зодіаку сьогодні варто обдумувати всі свої слова
-
11:52Чому корисно бути добрим: результати нового дослідження
-
11:36Привітання з Днем ангела Михайла 2020: найкращі вітання на іменини
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:21День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
10:56Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики
-
10:29Як жирні продукти не можна ігнорувати в раціоні
-
09:57Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз на суботу
-
09:26Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада
-
08:52Підліток розбив рідкісний італійський суперкар за 3 мільйони доларів: відео
-
08:19Чому так важливо замінити газовані солодкі напої на звичайну воду
- 20 листопада
-
23:05День ангела Михайла 2020: значення імені та характер його власників
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:50Картинки з Днем ангела Михайла: вітальні листівки, відкритки і фото
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
21:38Аналітики розповіли, скільки Apple вдасться зекономити після відмови від процесорів Intel
-
21:2521 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51У Нью-Йорк привезли головну новорічну ялинку з сюрпризом: він дуже милий
-
20:17Netflix випустив ролик про костюми з четвертого сезону Корони
-
19:43Блогер розповів про несподівану перевагу Xbox Series X над PlayStation 5
-
19:21Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 5 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:20Гороскоп на 21 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:21День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:26Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада
-
08:19Чому так важливо замінити газовані солодкі напої на звичайну воду
- 20 листопада
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
18:0510 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху