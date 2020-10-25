Рятувальники звернулись до українців з попередженням

У ДСНС попередили про погіршення пожежної ситуації у кількох областях, а також нагадали про правила безпеки вдома. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що у період з 25 по 27 жовтня на Одещині, а також у більшості районів східних областей очікується найвищий рівень пожежної небезпеки.

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Тому фахівці порадили не лише не захоплюватись розведенням вогню на природі, а й нагадали про правила безпеки вдома та під час опалювального сезону.

Як уникнути пожежі вдома:

Не куріть у ліжку;

Стежте за станом та справністю електромережі;

Коли подаєте дім, вимикайте електроприлади;

Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм гратись сірниками;

Уникайте перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

При виникненні пожежі чи надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером "101"!

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