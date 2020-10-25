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Погода в Україні 25 жовтня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

25 жовтня в Україні переважатиме суха та тепла погода, але місцями все ж пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 жовтня, у неділю, майже по всій областях буде малохмарно та доволі комфортно, однак на Прикарпатті можливі незначні дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +12+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. У Києві 25 жовтня очікується +12+14 градусів, без дощу", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 жовтня у містах України:

Погода в Україні 25 жовтня: точний прогноз на сьогодні - фото 431844
  • Ужгород +13+15
  • Львів +12+14
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +17+19
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +20+22
  • Полтава +14+16
  • Суми +14+16
  • Харків +14+16
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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