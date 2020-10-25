Погода в Україні 25 жовтня: точний прогноз на сьогодні

25 жовтня в Україні переважатиме суха та тепла погода, але місцями все ж пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 жовтня, у неділю, майже по всій областях буде малохмарно та доволі комфортно, однак на Прикарпатті можливі незначні дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +12+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. У Києві 25 жовтня очікується +12+14 градусів, без дощу", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 жовтня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +12+14

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +13+15

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +13+15

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +17+19

Одеса +17+19

Херсон +16+18

Сімферополь +20+22

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро +14+16

Запоріжжя +16+18

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць