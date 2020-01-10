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Рятувальники звернулись до українців з попередженням

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Як уникнути пожежі вдома - фото 1
Як уникнути пожежі вдома

У ДСНС повідомили про невтішну статистику щодо пожеж у побуті, а також нагадали про прості правила, які допоможуть вберегти життя. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у 2020 році вже трапилось 804 пожежі, у яких 60 осіб постраждало, а ще 82 загинули. Щоб уникнути критичних наслідків, рятувальники нагадали про дотримання правил пожежної безпеки у побуті.

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Як уникнути пожежі вдома:

  • Якщо у вас для обігріву є пісне опалення, то перед початком і упродовж всього опалювального сезону варто очищати печі та димоходи від сажі щонайменше раз на 3 місяці;
  • Відстань від печі до меблів та будь-якого опалення має становити не менше як 0,7 м, а від топкових отворів - 1,25 м;
  • Електрообігрівачі також не можна залишати біля будь-яких предметів, оскільки вони можуть спалахнути;
  • Перед виходом з дому вимикайте техніку;
  • Стежте за справністю електромережі;
  • Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте гратись з сірниками;
  • Уникайте перевантаження електромереж, тому водночас не вмикайте техніку великої потужності:
  • при виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення!
Як уникнути пожежі вдома - фото 378965
Як уникнути пожежі вдома

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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