Рятувальники звернулись до українців з попередженням

Що не можна робити під час пожежної небезпеки

У ДСНС повідомили про погіршення ситуації з рівнем пожежної небезпеки у кількох областях країни. Детальніше про ризики та правила поведінки у цей період – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили українців про високу ймовірність спалахування пожеж у найближчі кілька днів.

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23-25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Що не можна робити під час пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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