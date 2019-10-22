Ці "сигнали" говорять про необхідність заміни гальмівної рідини

Експерти назвали чотири ситуації, коли заміну гальмівної рідини потрібно провести якомога швидше, щоб уникнути поганих наслідків.

В першу чергу, про заміну технічної рідини водієві має говорити "ватяна" педаль гальма. Машина зупиняється ніби знехотя, попри те що колодки і диски не вимагають ремонту.

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Фахівці запевняють, що в цьому випадку мова йде про потрапляння вологи в гальмівну рідину. Якщо вміст води в ній більше 3%, потрібно терміново їхати на СТО. Заміряти показники можна за допомогою спеціального тестера, який продають в більшості магазинів автозапчастин.

Якщо автолюбитель не міняв "тормозуху" два-три роки, потрібно записуватися в майстерню. При цьому, купуючи рідину в магазині, досвідчені водії рекомендують пильну увагу приділити терміну придатності товару: зазвичай його можна використовувати протягом року з моменту виробництва.

Гальма

Тріщини на шлангах говорять про те, що автолюбителю слід зайнятися ремонтом гальм в цілому. Принагідно слід обов'язково замінити рідину, оскільки в процесі усунення неполадок в систему може потрапити повітря, яке погіршить гальмування.

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