Рятувальники звернулись до українців з попередженням

У ДСНС повідомили про наслідки різкої зміни погодних умов, а також заморозки у кількох областях. Водіям варто бути дуже обережними на дорогах.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різке зниженням температури вночі, а також наслідки перепадів погоди.

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"18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", – зазначають у повідомленні.

Також, 18 квітня через снігопади на сході Закарпаття та у високогір'ї Івано-Франківської області втримається небезпека сходження лавин 3 рівня (значна).

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