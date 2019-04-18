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Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня

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Погода на сьогодні, 18 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 18 квітня, в Україні

18 квітня в Україні поступово покращаться погодні умови, адже у більшості областей припиняться дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 квітня, у середу, майже по всій країні прогнозується прояснення. Лише на заході можливі незначні опади у вигляді дощу. У решті областей буде малохмарна та суха погода. Середня температура вдень сягне до +12+14.

У Києві 18 квітня очікується сонячна погода, до +10+12, вітер північно-східний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 18 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня - фото 322003
  • Ужгород +18+20
  • Львів +13+15
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +11+13
  • Херсон +11+13
  • Полтава +10+12
  • Суми +9+11
  • Харків +9+11
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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