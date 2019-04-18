Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня

Погода на сьогодні, 18 квітня, в Україні

18 квітня в Україні поступово покращаться погодні умови, адже у більшості областей припиняться дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 квітня, у середу, майже по всій країні прогнозується прояснення. Лише на заході можливі незначні опади у вигляді дощу. У решті областей буде малохмарна та суха погода. Середня температура вдень сягне до +12+14.

У Києві 18 квітня очікується сонячна погода, до +10+12, вітер північно-східний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 18 квітня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +13+15

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +14+16

Вінниця +12+14

Хмельницький +11+13

Житомир +13+15

Чернігів +10+12

Черкаси +12+14

Миколаїв +12+14

Одеса +11+13

Херсон +11+13

Полтава +10+12

Суми +9+11

Харків +9+11

Дніпро +11+13

Запоріжжя +10+12

Донецьк +10+12

Луганськ +8+10

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