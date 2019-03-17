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Рятувальники звернулись до українців з попередженням

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Як уникнути пожеж вдома - фото 1
Як уникнути пожеж вдома

У ДСНС вкотре закликають громадян України обачніше ставитись до вогню, а також нагадують прості правила уникнення пожеж у побуті. Варто знати і дотримуватись кожному!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій поділились невтішною статистикою про пожежі за початок 2019 року. Виявилось, що за цей період було зафіксовано понад 6 з половиною тисяч пожеж у жилових секторах, і майже 600 осіб загинули.

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Тому у ДСНС закликають громадян турбуватись про належний стан домівок, а також нагадують про правила поведінки вдома.

Що робити, щоб уникнути побутових пожеж:

  • Не куріть у ліжку
  • Стежте за справністю та станом електромережі
  • Не залишайте увімкненими праски, телевізори чи іншу техніку, якщо покидаєте приміщення
  • Не залишайте без нагляду малих дітей та не давайте гратись сірниками
  • Уникайте перевантаження електричних мереж, тому краще не вмикайте водночас багато техніки
  • У разі виникнення пожежі телефонуйте одразу ж за номером 101
Як уникнути пожеж вдома - фото 314935
Як уникнути пожеж вдома

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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