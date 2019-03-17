Рятувальники звернулись до українців з попередженням

У ДСНС вкотре закликають громадян України обачніше ставитись до вогню, а також нагадують прості правила уникнення пожеж у побуті. Варто знати і дотримуватись кожному!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій поділились невтішною статистикою про пожежі за початок 2019 року. Виявилось, що за цей період було зафіксовано понад 6 з половиною тисяч пожеж у жилових секторах, і майже 600 осіб загинули.

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Тому у ДСНС закликають громадян турбуватись про належний стан домівок, а також нагадують про правила поведінки вдома.

Що робити, щоб уникнути побутових пожеж:

Не куріть у ліжку

Стежте за справністю та станом електромережі

Не залишайте увімкненими праски, телевізори чи іншу техніку, якщо покидаєте приміщення

Не залишайте без нагляду малих дітей та не давайте гратись сірниками

Уникайте перевантаження електричних мереж, тому краще не вмикайте водночас багато техніки

У разі виникнення пожежі телефонуйте одразу ж за номером 101

Як уникнути пожеж вдома

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