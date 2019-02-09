Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Рятувальники звернулись до українців з попередженням

  • 20
Як уникнути пожежі вдома - фото 1
Як уникнути пожежі вдома

У ДСНС повідомили про невтішну статистику пожеж, а також підготували прості поради та правила, як уникнути появи небезпечного вогню вдома.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, чого не варто робити у житловому секторі, щоб не виникла пожежа. Відзначається, що лише за 2019 рік понад 300 осіб загинули, а ще 171 особа отримала травми через раптове спалахування вогню у помешканнях.

І ще: 7 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій

Як зменшити ризики появи пожежі вдома:

  • Стежте за справністю та станом електромереж
  • Не куріть у ліжку
  • Не залишайте увімкненими праски, телевізори та інші електроприладу, якщо покидаєте дім
  • Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйтесь гратися з сірниками
  • Не вмикайте водночас чимало побутової техніки
  • Дбайте про захист дому, якщо користуєтесь пічним опаленням

"При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення! Пам'ятайте! Сумлінне дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду – запорука збереження життя!", – наголошують рятувальники.

Читайте також: Названо найпопулярніше авто в Україні на євробляхах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1950
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31561
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 876
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна