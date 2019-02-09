Рятувальники звернулись до українців з попередженням

У ДСНС повідомили про невтішну статистику пожеж, а також підготували прості поради та правила, як уникнути появи небезпечного вогню вдома.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, чого не варто робити у житловому секторі, щоб не виникла пожежа. Відзначається, що лише за 2019 рік понад 300 осіб загинули, а ще 171 особа отримала травми через раптове спалахування вогню у помешканнях.

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Як зменшити ризики появи пожежі вдома:

Стежте за справністю та станом електромереж

Не куріть у ліжку

Не залишайте увімкненими праски, телевізори та інші електроприладу, якщо покидаєте дім

Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйтесь гратися з сірниками

Не вмикайте водночас чимало побутової техніки

Дбайте про захист дому, якщо користуєтесь пічним опаленням

"При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення! Пам'ятайте! Сумлінне дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду – запорука збереження життя!", – наголошують рятувальники.

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