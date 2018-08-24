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Рятувальники звернулись до українців з попередженням

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В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку

У ДСНС повідомили про пожежну небезпеку майже на всій території України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про наслідки тривалої спеки в країні.

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24-27 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (26-27 серпня крім більшості районів Волинської, Львівської та Закарпатської областей), – йдеться у повідомленні.

У Києві у період 24-25 серпня утримається висока пожежна небезпека, а 26-27 серпня – надзвичайна. Така ж ситуація і в північних, східних районах і районі Миронівки, Борисполя та Фастова на Київщині.

В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 271860
В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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