Погода в Україні на День Незалежності

24 серпня майже по всій країні втримається спекотна та сонячна погода, але у деяких областях можливі дощі.

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook розповіла про те, яка погода очікується в Україні 24 серпня, на День Незалежності.

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"В Україні – антициклон. Повсюди буде сонячно, сухо та тепло, +26+29 градусів. Нюанси. На Заході подекуди є ймовірність місцевих дощиків. На Півдні спека досягне +28+32 градусів", – зазначила вона.

У Києві 24 серпня прогнозується сонячна вітряна погода, а температура підійметься до +28.

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