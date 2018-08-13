Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Рятувальники зробили важливе попередження про небезпеку

  • 16
В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку

У ДСНС повідомили про наслідки тривалої спекотної та сухої погоди на території України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про пожежну небезпеку найвищого класу, яку утримається по всій країні через високу температуру повітря.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 13 серпня

За даними УкрГідрометцентру, 13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. По Київській області 13 серпня надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. У Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що спека почне спадати вже з 15 серпня на заході, де також очікуються періодичні дощі.

В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 269615
В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Як погода впливає на розумові здібності

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 256
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461267
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини ДСНС