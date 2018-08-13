Рятувальники зробили важливе попередження про небезпеку

У ДСНС повідомили про наслідки тривалої спекотної та сухої погоди на території України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про пожежну небезпеку найвищого класу, яку утримається по всій країні через високу температуру повітря.

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За даними УкрГідрометцентру, 13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. По Київській області 13 серпня надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. У Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що спека почне спадати вже з 15 серпня на заході, де також очікуються періодичні дощі.

В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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