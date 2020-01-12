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Рятувальники зробили важливе попередження для українців

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Попередження для українців - фото 1
Попередження для українців

У ДСНС нагадали про правила поведінки взимку та закликали українців не ризикувати життям поблизу водойм. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій вкотре звернулись до громадян із закликом не виходити на тонку кригу та не ризикувати життям. Через відлигу на озерах та річках значно зменшився шар льоду, однак люди продовжують активно відвідувати їх.

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Рятувальники змушені проводити профілактичні розмови з населенням та проводити патрулювання, аби запобігти нещасним випадкам.

"Шановні громадяни! Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре закликає вас утриматися від прогулянок по тонкій кризі та зважати на гідрологічну ситуацію на водоймах країни! Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду. Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!", – йдеться повідомлення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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