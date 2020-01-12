Погода в Україні 12 січня: у яких областях буде найхолодніше

12 січня в Україні переважатиме малохмарна погода без істотних опадів. Детальніший прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 січня, у неділю, по всій країні очікується суха та комфортна погода від значних дощів. Найтепліше буде у західних областях – до +4+6, а найсвіжіше у центрі та на сході – від -1 до +1. У Києві 12 січня прогнозується хмарна погода, повітря прогріється до 0+2.

Прогноз погоди на 12 січня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +4+6

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +2+4

Рівне +1+3

Луцьк +2+4

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +1+3

Одеса +3+5

Херсон +1+3

Сімферополь +1+3

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя +1+3

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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