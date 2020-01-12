Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Погода в Україні 12 січня: у яких областях буде найхолодніше

  • 120
Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

12 січня в Україні переважатиме малохмарна погода без істотних опадів. Детальніший прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 січня, у неділю, по всій країні очікується суха та комфортна погода від значних дощів. Найтепліше буде у західних областях – до +4+6, а найсвіжіше у центрі та на сході – від -1 до +1. У Києві 12 січня прогнозується хмарна погода, повітря прогріється до 0+2.

Прогноз погоди на 12 січня у містах України:

Погода в Україні 12 січня: у яких областях буде найхолодніше - фото 379216
  • Ужгород +3+5
  • Львів +4+6
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +3+5
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +1+3
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4130
Привітання з Старим Новим роком 2020 у віршах, смс і прозі українською
  • 10 cічня, 16:00
  • 29272
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2008891
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна