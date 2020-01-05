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Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради

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Ці поради допоможуть економити паливо взимку - фото 1
Ці поради допоможуть економити паливо взимку

У зимовий період, як правило, більше опадів, дорожнє покриття стає гіршим, у результаті чого зростає число ДТП, а отже і пробок, в яких доводиться стояти або годинами. У результаті, ви витрачаєте не лише ваш час, а й гроші. Розповідаємо вам, як заощадити паливо взимку.

Що ж дозволить вам зекономити гроші на паливі протягом зими – читайте далі!

І ще: Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю

Теплі стоянки

Багато водіїв паркуються у дворах або біля узбіччя. Взимку це підвищує ризик виникнення несправностей. Крім того, щоранку на прогрів машини потрібно буде витрачати час. На закритих парковках авто заводяться відразу і не вимагають тривалого прогрівання.

Вибирайте теплі та закриті стоянки - фото 378164
Вибирайте теплі та закриті стоянки

Короткостроковий прогрів

Коли автомобіль завівся, не потрібно довго чекати, щоб прогріти салон, адже витрачається і час, і паливо. Звичайно, взимку авто прогріти треба, але зазвичай для цього достатньо кілька хвилин.

Не зловживати обігрівом

Обігрів сидінь і дзеркал – корисні функції, однак їх використання тягне за собою і підвищення витрати енергії, а отже і бензину. Можна, наприклад, замість обігріву дзеркал використовувати ручну щітку.

Розвантаження авто

Як вже було сказано вище, опади погіршують дорожнє покриття. Тому бажано розвантажити своє авто – зняти з нього навіси, додатковий багажник, а основний – звільнити від непотрібних речей.

Не перевантажуйте ваш автомобіль - фото 378163
Не перевантажуйте ваш автомобіль

Планування поїздок

Потрібно планувати справи так, щоб виконати якомога більше завдань за одну поїздку. Тоді не доведеться прогрівати заново авто й очищати його від снігу. Таким способом можна не тільки заощадити на паливі, але і швидше вирішити накопичені завдання.

Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати за кермом справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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