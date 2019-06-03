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Рятувальники зробили важливе попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях України, а також про наслідки спеки. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 3 червня, у понеділок, у кількох областях країни різко зміниться погода.

І ще: Яку погоду чекати в Україні 3 червня

"3 червня у південних та східних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози; вдень в окремих районах півдня та сходу країни град і шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Водночас, у більшості південних, центральних, північних, а також Харківській та Донецькій областях оголошено надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Така ж ситуація на Київщині, а в Києві втримається небезпека пожеж 4 класу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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