Яку погоду чекати в Україні 3 червня

3 червня майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, дощі з грозами пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 червня, у понеділок, у більшості областей країни буде тепло та малохмарно, але дощі з грозами та шквалами очікуються на Чернівеччині, на Івано-Франківщині, на Закарпатті, а також на Одещині та на Миколаївщині. Середня температура коливатиметься на рівні +24+28.

У Києві 3 червня прогнозується сонячна та тепла погода, повітря вдень прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 3 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +22+24

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +24+26

Луцьк +23+25

Вінниця +24+26

Хмельницький +23+25

Житомир +24+26

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +26+28

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +29+31

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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