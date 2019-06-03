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Яку погоду чекати в Україні 3 червня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

3 червня майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, дощі з грозами пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 червня, у понеділок, у більшості областей країни буде тепло та малохмарно, але дощі з грозами та шквалами очікуються на Чернівеччині, на Івано-Франківщині, на Закарпатті, а також на Одещині та на Миколаївщині. Середня температура коливатиметься на рівні +24+28.

У Києві 3 червня прогнозується сонячна та тепла погода, повітря вдень прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 3 червня у містах України:

Яку погоду чекати в Україні 3 червня - фото 331461
  • Ужгород +26+28
  • Львів +22+24
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Полтава +26+28
  • Суми +26+28
  • Харків +29+31
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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