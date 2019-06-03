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Яку погоду чекати в Україні 3 червня
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3 червня майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, дощі з грозами пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 червня, у понеділок, у більшості областей країни буде тепло та малохмарно, але дощі з грозами та шквалами очікуються на Чернівеччині, на Івано-Франківщині, на Закарпатті, а також на Одещині та на Миколаївщині. Середня температура коливатиметься на рівні +24+28.
У Києві 3 червня прогнозується сонячна та тепла погода, повітря вдень прогріється до +26+28.
Прогноз погоди на 3 червня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +22+24
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +22+24
- Рівне +24+26
- Луцьк +23+25
- Вінниця +24+26
- Хмельницький +23+25
- Житомир +24+26
- Чернігів +26+28
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +26+28
- Одеса +26+28
- Херсон +26+28
- Полтава +26+28
- Суми +26+28
- Харків +29+31
- Дніпро +29+31
- Запоріжжя +29+31
- Донецьк +29+31
- Луганськ +29+31
Читайте також: Магнітні бурі у червні 2019: календар небезпечних дат
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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