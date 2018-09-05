Рятувальники зробили важливе попередження для українців

У ДСНС оголосили попередження про погіршення погодних умов та наслідків спеки в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про пожежну небезпеку у більшості областей України.

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"За даними УкрГідрометцентру, 5-7 вересня в Україні, крім крайнього заходу, 5 вересня і крім Житомирської та Чернівецької областей, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

У Києві 5 вересня очікується висока небезпека пожеж, а 6-9 вересня – надзвичайна. До того ж, у середу, 5 вересня, на заході, півдні та Вінницькій області пройдуть грози зі шквалами 15-20 м/с, а на сході прогнозуються пориви вітру до 15-18 м/с.

В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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