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Рятувальники зробили важливе попередження для українців

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В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку

У ДСНС оголосили попередження про погіршення погодних умов та наслідків спеки в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про пожежну небезпеку у більшості областей України.

І ще: Погода 5 вересня: де в Україні пройдуть дощі

"За даними УкрГідрометцентру, 5-7 вересня в Україні, крім крайнього заходу, 5 вересня і крім Житомирської та Чернівецької областей, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", йдеться у повідомленні.

У Києві 5 вересня очікується висока небезпека пожеж, а 6-9 вересня – надзвичайна. До того ж, у середу, 5 вересня, на заході, півдні та Вінницькій області пройдуть грози зі шквалами 15-20 м/с, а на сході прогнозуються пориви вітру до 15-18 м/с.

В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 274292
В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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