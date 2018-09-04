Погода 5 вересня: де в Україні пройдуть дощі

У середу, 5 вересня, в Україні очікується комфортна тепла погода, однак кілька областей накриють короткочасні дощі.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, бабине літо триває, однак спека поступово відступає.

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"У середу в Україні денна температура повітря буде комфортною, +25+28 градусів, на Заході +23+26 градусів Хіба на Півдні ще +30 градусів повештаються. Але. Завтра короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть на Заході, досягнуть Вінниччини, Одещини і частини миколаївських районів. На решті території України ще буде сонячно та сухо", – поділилась синоптик.

Також Діденко додала, що на півдні та сході країни очікується поривчастий вітер, а також зниження температури у період 7-8 вересня до +22+26. У Києві 5 вересня прогнозується суха та тепла погода до+26.

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