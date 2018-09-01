Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
1 вересня Музика Привітання

Рятувальники зробили важливе попередження для українців

  • 47
В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку

У ДСНС оголосили надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої спеки в країні.

І ще: В Україну йде різке похолодання

За даними УкрГідрометцентру, 1-4 вересня у південних, східних, центральних областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Лише на заході та півночі країни немає небезпеки появи пожеж через високі температури повітря. Що ж до Київщини, то у період з 1 по 4 вересня у більшості районах області залишиться найвища пожежна небезпека.

В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 273487
В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: У Туреччині в розпал сезону випав сніг: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
  • 15:00, 31 серпня
  • 1462
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 760
З 1 вересня! Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником
  • 21:30, 31 серпня
  • 2903
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини ДСНС