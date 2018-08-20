Де пройдуть дощі 21 серпня

21 серпня, у вівторок, частину країни накриють зливи, однак повсюди втримається спекотна погода.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, найближчі кілька днів можливе похолодання.

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"21 серпня дощі з грозами пройдуть місцями на Заході та Півночі України. Волинь та Рівненщина – вдень серед сухої погоди. Температура повітря +24+29 градусів. Південь, Схід та практично всі центральні області – у сонці, +28+33 градуси. У Києві завтра – асфальтні низини, обережно – очікується місцями дощ з грозою. Вдень близько +28 градусів", – зазначила вона.

Також Діденко додала, що вже з 22 серпня пройде короткочасне зниження температури, однак 23-24 серпня, відповідно до попередніх прогнозів, очікується тепла і сонячна погода.

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