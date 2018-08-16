Рятувальники зробили важливе попередження для українців

У ДСНС попередили про різке погіршення погоди в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у більшості країни спаде спека та пройдуть сильні зливи.

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"За даними УкрГідрометцентру, у Києві до кінця доби 16 серпня гроза, місцями шквали 24 м/с, подекуди град. По Київській області до кінця доби 16 серпня гроза, шквали 24 м/с. До кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24м/с. Протягом 16 серпня в Карпатському регіоні сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у Києві досі утримуються метеорологічні умови, які сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі. Відзначається, що у період 13-14 серпня рівень забруднення діоксидом азоті дійшов до 5 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) у районах вулиці Довженка, площ Бессарабської та Деміївської, а також проспекту Свободи. За словами УкрГідрометцентру, вже 16 серпня очікується покращення ситуації, адже температура послабиться, а вітер посилиться.

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