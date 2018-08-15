Погода в Україні: синоптики обіцяють сильну спеку

У четвер, 16 серпня, в Україні очікується дощова погода в західних областях.

У східних і південних регіонах температура повітря вдень прогріється до 36°тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, дощі пройдуть в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 16-22° тепла, вдень прогнозується 23-33°, в південних регіонах до 36°. Вітер очікується північно-східний і південно-західний 5-10 м/сек.

У четвер, 16 серпня, в Україні очікується дощова погода в західних областях

Погода в Києві сонячна. Температура повітря вночі 18-20°, вдень 31-33°. У Львові в четвер синоптики обіцяють дощі протягом доби. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°. В Одесі завтра сонячно і жарко. Температура повітря вночі 20-22° тепла, вдень 31-33°.

У Дніпрі в найближчу добу сонячно, без істотних опадів. Вночі повітря прогріється до 19-21 тепла°, вдень 32-34°. У Харкові завтра сонячно, можлива хмарність. Температура повітря вночі 18-20°, вдень 31-33°. У Карпатах дощі протягом доби. Температура повітря вночі 16-19°, вдень 24-27° тепла.

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