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Рятувальники зробили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС розповіли про наслідки потепління в Україні, які можуть зашкодити руху транспорту. Будьте обачні!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про погіршення ситуації на водоймах та у горах країни 6 лютого, у середу.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого

"У зв’язку з відлигою, у горах Львівської області та у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж у гірських районах Закарпаття втримується загроза зсувів снігу на автошляхи. Також рятувальники попередили про підйом рівня води на ділянках Днiстра Галич – Залiщики, Тиси Хуст – Чоп, у нижній течії Боржави та Латориці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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