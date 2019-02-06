Рятувальники зробили попередження для українців

У ДСНС розповіли про наслідки потепління в Україні, які можуть зашкодити руху транспорту. Будьте обачні!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про погіршення ситуації на водоймах та у горах країни 6 лютого, у середу.

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"У зв’язку з відлигою, у горах Львівської області та у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж у гірських районах Закарпаття втримується загроза зсувів снігу на автошляхи. Також рятувальники попередили про підйом рівня води на ділянках Днiстра Галич – Залiщики, Тиси Хуст – Чоп, у нижній течії Боржави та Латориці.

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