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Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого

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Погода на сьогодні, 6 лютого в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 6 лютого в Україні

6 лютого погода в Україні відзначиться незначним похолоданням та опадами у вигляді мокрого снігу у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 лютого, у середу, очікується поступове зниження температури повітря, а також незначні опади. Дощі з мокрим снігом пройдуть у також містах: Львів, Хмельницький, Вінниця, Суми, Полтава, Харків та Чернігів. Середня температура повітря коливатиметься на рівні 0+2.

У Києві 6 лютого прогнозується дощова та волога погода, а також температура 0+2.

Прогноз погоди на 6 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого - фото 305750
  • Ужгород +4+6
  • Львів +1+3
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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