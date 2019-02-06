Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого

Погода на сьогодні, 6 лютого в Україні

6 лютого погода в Україні відзначиться незначним похолоданням та опадами у вигляді мокрого снігу у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 лютого, у середу, очікується поступове зниження температури повітря, а також незначні опади. Дощі з мокрим снігом пройдуть у також містах: Львів, Хмельницький, Вінниця, Суми, Полтава, Харків та Чернігів. Середня температура повітря коливатиметься на рівні 0+2.

У Києві 6 лютого прогнозується дощова та волога погода, а також температура 0+2.

Прогноз погоди на 6 лютого у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +1+3

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль 0+2

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +4+6

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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