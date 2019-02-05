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У Канаді помітили шокуюче явище через глобальне потепління: відео

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У льоду з'явилися дивні візерунки - фото 1
У льоду з'явилися дивні візерунки / pexels

У льоду місцевих озер з'явилися дивні візерунки. Деяких місцевих жителів вони шокували.

У провінції Альберта в Канаді люди помітили незвичайні візерунки, що схожі на медуз, які начебто вмерзли у лід. Пізніше з'ясувалося, що дивні малюнки – це бульбашки газу метану. Вони піднялися з дна озера, а через низькі температур замерзли.

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Експерти почали пробивати їх спеціальними штирями і підпалювати газ. Крім того, фахівці підкреслили, що це явище було спровоковано різким зниженням температури повітря. Наприклад, в окремих регіонах Канади температура опустилася до 40 градусів морозу.

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Джерело: dailymail
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