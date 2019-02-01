Рятувальники зробили попередження для українців

У ДСНС повідомили про наслідки погіршення погодних умов в Україні. Водіям та мешканцям гірських районів варто бути дуже обачними.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про тумани та лавинну небезпеку.

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"1 лютого на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

У гірських районах Закарпатської області також можлива загроза зсуву снігу на дороги, що погіршить ситуацію з перевезеннями. Також рятувальники попередили, що 1 лютого у більшості областей країни буде туманно, а видимість втримається на рівні до 200-500 метрів, що позначають першим рівнем небезпеки.

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