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Рятувальники зробили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про наслідки погіршення погодних умов в Україні. Водіям та мешканцям гірських районів варто бути дуже обачними.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про тумани та лавинну небезпеку.

І ще: Тумани та дощі: погода в Україні 1 лютого

"1 лютого на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

У гірських районах Закарпатської області також можлива загроза зсуву снігу на дороги, що погіршить ситуацію з перевезеннями. Також рятувальники попередили, що 1 лютого у більшості областей країни буде туманно, а видимість втримається на рівні до 200-500 метрів, що позначають першим рівнем небезпеки.

Читайте також: Магнітні бурі у лютому 2019: коли українцям слід бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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