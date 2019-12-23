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Рятувальники попереджають українських водіїв про негоду

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС звернулись до українців з попередженням про різку зміну погодних умов у кількох областях країни. Детальніше про негоду та правила поведінки читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 23 грудня, у понеділок, у частині України відчутно погіршиться погода.

І ще: Погода в Україні 23 грудня: мокрий сніг та квітнева температура

"Протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. 23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", – йдеться у повідомленні. Також рятувальники наголошують, що це може стати причиною погіршення руху на дорогах.

Окрім цього, вранці 23 грудня, по всій країні очікується туман першого рівня небезпечності з видимістю у 200-500 метрів.

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Читайте також: Погода в Україні в грудні 2019: прогноз на перший місяць зими

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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