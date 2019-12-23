Погода в Україні 23 грудня: мокрий сніг та квітнева температура

23 грудня в Україні місцями почне знижуватись температура повітря, а у кількох областях можливі опади у вигляді мокрого снігу. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

23 грудня, у понеділок, в країні буде доволі тепла погода з сильним вітром та дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, місцями температура повітря знизиться і навіть можливий мокрий сніг.

"23-го грудня у більшості областей України очікується протягом дня +7+13 градусів. Проте на Заході температура знизиться завтра до +4+8 градусів. У східних областях також буде трохи свіжіше, +5+9 градусів. Вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-22 м/с, тобто, ймовірні штормові пориви. Дуже уважно обирайте місце для парковки автомобіля, враховуючи часом ненадійність білбордів (і за формою та й деколи за змістом)", – додала вона. Дощі ж очікуються всюди, крім південно-східної частини країни. А от мокрий сніг з хуртовинами накриє Карпати.

У Києві 23 грудня також буде волога погода з дощами та поривчастим вітром, а температура вдень сягне +10+12.

Прогноз погоди на 23 грудня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +4+6

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +9+11

Рівне +6+8

Луцьк +5+7

Вінниця +5+7

Хмельницький +6+8

Житомир +7+9

Чернігів +8+10

Черкаси +9+11

Миколаїв +11+13

Одеса +11+13

Херсон +11+13

Сімферополь +12+14

Полтава +9+11

Суми +8+10

Харків +7+11

Дніпро +9+11

Запоріжжя +8+10

Донецьк +6+8

Луганськ +6+8

Читайте також: Погода в Україні в грудні 2019: прогноз на перший місяць зими