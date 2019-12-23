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Погода в Україні 23 грудня: мокрий сніг та квітнева температура

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

23 грудня в Україні місцями почне знижуватись температура повітря, а у кількох областях можливі опади у вигляді мокрого снігу. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

23 грудня, у понеділок, в країні буде доволі тепла погода з сильним вітром та дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, місцями температура повітря знизиться і навіть можливий мокрий сніг.

"23-го грудня у більшості областей України очікується протягом дня +7+13 градусів. Проте на Заході температура знизиться завтра до +4+8 градусів. У східних областях також буде трохи свіжіше, +5+9 градусів. Вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-22 м/с, тобто, ймовірні штормові пориви. Дуже уважно обирайте місце для парковки автомобіля, враховуючи часом ненадійність білбордів (і за формою та й деколи за змістом)", – додала вона. Дощі ж очікуються всюди, крім південно-східної частини країни. А от мокрий сніг з хуртовинами накриє Карпати.

У Києві 23 грудня також буде волога погода з дощами та поривчастим вітром, а температура вдень сягне +10+12.

Прогноз погоди на 23 грудня у містах України:

Погода в Україні 23 грудня: мокрий сніг та квітнева температура - фото 375560
  • Ужгород +8+10
  • Львів +4+6
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +11+13
  • Одеса +11+13
  • Херсон +11+13
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +9+11
  • Суми +8+10
  • Харків +7+11
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +6+8

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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