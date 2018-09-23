Рятувальники попереджають про погіршення погоди

У ДСНС оголосили попередження про різку зміну погоди та пожежну небезпеку в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про погіршення погоди майже по всій країні. У період 23-24 вересня в Україні пройдуть дощі з грозами, а вітер посилиться до 15-22 м/с.

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"23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі; в Україні значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-18°; 23-24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6° тепла", – йдеться у повідомленні.

23-24 вересня на Київщині прогнозуються сильні дощі, а температура зменшить до +12+17 вдень і до +6+11 вночі. У той же час на сході країни втримується пожежна небезпека найвищого класу.

"У м. Києві високий (4 класу), 22 вересня надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. По Київській області високий (4 класу), у західних та східних районах надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, 22 вересня – надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – наголошують рятувальники.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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