Погода в Україні на вихідні

Погода в Україні на вихідні 22-23 вересня

Синоптик попередила про кардинальну зміну погоди в Україні. Готуйте парасольки та теплі светрики!

У період з 21-22 вересня більшість областей країни насолоджуватиметься сонячною та теплою погодою до +23+28 градусів. Однак вже на вихідних бабине літо відступить. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму метеоблозі головного синоптика країни.

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"Вже у суботу до західних кордонів України наблизиться холодний атмосферний фронт із районів Скандинавії. На заході почнуться дощі та похолодання, яке скине позначки термометрів до +12+17 градусів. У неділю, 23 вересня, атмосферний фронт рушить у східному напрямку", – відзначила вона.

Відтак, на більшій частині території різко зміниться погода: посилиться вітер, пройдуть дощі, а температура опуститься до +15+19. 23 вересня лише на Донеччині, Луганщині, Дніпровщині та Харківщині втримається доволі комфортна погода до +22+26 тепла.

"Наступний тиждень в Україні втримається холодне повітря, повітряна маса арктичного походження охопить усю територію. Дощів буде небагато, найбільш імовірними вони передбачаються в західній частині. Нічні та ранкові тумани можливі в усіх областях України", – наголосила Діденко.

У Києві 21-22 вересня буде сухо та тепло до +24+27, а з 23 вересня очікуються дощі, сильний вітер та +14+17. Незначні опади можливі і 24-25 вересня.

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