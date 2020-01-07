Рятувальники попереджають про негоду на заході країни

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов та появу лавинної небезпеки у західних областях України. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у найближчі кілька днів у кількох областях країни втримається значний рівень лавинної небезпеки.

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"7 січня на високогір’ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні. Тому водіям та мандрівникам варто бути дуже обачними на дорогах, а також не нехтувати правилами поведінки на автошляхах.

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