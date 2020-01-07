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Прогноз погоди в Україні 7 січня: що очікувати на Різдво

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

7 січня в Україні переважатиме морозна та суха погода, лише у кількох областях можливі опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 січня, у вівторок, майже по всій країні втримається суха та малохмарна погода. Лише на сході та крайній півночі можливі незначні опади. Середня температура повітря вдень затримається на позначці в нуль градусів. Найтепліше ж буде на заході – до +2+4.

У Києві на Різдво прогнозується хмарна погода, температура близько нуля.

Прогноз погоди на 7 січня у містах України:

Прогноз погоди в Україні 7 січня: що очікувати на Різдво - фото 378536
  • Ужгород +1+3
  • Львів +2+4
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль +1+3
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1+1
  • Сімферополь +1+3
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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