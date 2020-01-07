Прогноз погоди в Україні 7 січня: що очікувати на Різдво

7 січня в Україні переважатиме морозна та суха погода, лише у кількох областях можливі опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 січня, у вівторок, майже по всій країні втримається суха та малохмарна погода. Лише на сході та крайній півночі можливі незначні опади. Середня температура повітря вдень затримається на позначці в нуль градусів. Найтепліше ж буде на заході – до +2+4.

У Києві на Різдво прогнозується хмарна погода, температура близько нуля.

Прогноз погоди на 7 січня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів +2+4

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль +1+3

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Сімферополь +1+3

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1+1

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради