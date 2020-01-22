Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Рятувальники попередили українців про негоду

  • 7
Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про різке погіршення погодних умов по всій країні у найближчі дні. Детальніше про негоду та поради щодо поведінки у цей час читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про зміну погоди майже у всіх областях країн. Відзначається, що у найближчі дні очікуються мокрий сніг та ожеледиця. Крім цього, посилиться вітер.

І ще: У Флориді мешканців попередили про "дощі" з ігуан (фото)

"Вдень 22 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 23 січня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі також попередили, що 23 січня без опадів прогнозується погода лише на заході. Однак у решті областей сніжитиме, а температура коливатиметься від -2 до -3, а в Карпатах навіть до -4-9.

via GIPHY

Що робити при посиленні вітру:

  • Триматись якомога далі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі під час перебування на вулиці;
  • За сильного вітру сховатись у найближчому приміщення;
  • Добре зачиняти всі вікна у будинку, а також забрати з балконів всі предмети, які можуть випасти на вулицю.

Читайте також: Будиночок Санти? Засніжений дім в Канаді вразив мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020
  • 19 cічня, 14:15
  • 156
Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
  • 20 cічня, 14:05
  • 343
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2035118
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна