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Рятувальники попередили українців про негоду
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У ДСНС повідомили про різке погіршення погодних умов по всій країні у найближчі дні. Детальніше про негоду та поради щодо поведінки у цей час читайте далі.
У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про зміну погоди майже у всіх областях країн. Відзначається, що у найближчі дні очікуються мокрий сніг та ожеледиця. Крім цього, посилиться вітер.
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"Вдень 22 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 23 січня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.
В Укргідрометцентрі також попередили, що 23 січня без опадів прогнозується погода лише на заході. Однак у решті областей сніжитиме, а температура коливатиметься від -2 до -3, а в Карпатах навіть до -4-9.
Що робити при посиленні вітру:
- Триматись якомога далі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі під час перебування на вулиці;
- За сильного вітру сховатись у найближчому приміщення;
- Добре зачиняти всі вікна у будинку, а також забрати з балконів всі предмети, які можуть випасти на вулицю.
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