У Флориді мешканців попередили про "дощі" з ігуан (фото)

Мешканці Флориди були готові до будь-якого прогнозу погоди, однак синоптики зуміли їх здивувати. Виявилось, що на східному побережжі США можливі опади не лише у вигляді дощу чи снігу, а й ігуан. Чому? Читайте далі.

Частину США почали накривати морози, тож позначки термометрів почали знижуватись до -1. Для східного побережжя така температура є доволі холодною, тож метеорологічна служба у Флориді підготувала особливе попередження про негоду.

І ще: Будиночок Санти? Засніжений дім в Канаді вразив мережу

"Це незвичайний для нас прогноз, але не дивуйтесь, якщо сьогодні, коли температура опуститься до 30-40 градусів за Фаренгейтом (від -1 до +4 за Цельсієм), ви побачите ігуан, які падають з дерев. Бррр!".

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01 — NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020

Несподівані опади у вигляді ігуан, які можуть гепнутись на авто чи навіть на руки пішоходів, спровокувало те, що ці ящірки не пристосовані до низьких температур. Вже за +7 вони починають впадати у сплячку прямісінько на деревах, тому й можливі раптові падіння. До слова, ззовні вони можуть виглядати нерухомими, але насправді живі, просто міцно сплять.

Читайте також: Карпати рясно засипало снігом: зимові фото