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У Флориді мешканців попередили про "дощі" з ігуан (фото)

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У США опади у вигляді ігуан - фото 1
У США опади у вигляді ігуан

Мешканці Флориди були готові до будь-якого прогнозу погоди, однак синоптики зуміли їх здивувати. Виявилось, що на східному побережжі США можливі опади не лише у вигляді дощу чи снігу, а й ігуан. Чому? Читайте далі.

Частину США почали накривати морози, тож позначки термометрів почали знижуватись до -1. Для східного побережжя така температура є доволі холодною, тож метеорологічна служба у Флориді підготувала особливе попередження про негоду.

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"Це незвичайний для нас прогноз, але не дивуйтесь, якщо сьогодні, коли температура опуститься до 30-40 градусів за Фаренгейтом (від -1 до +4 за Цельсієм), ви побачите ігуан, які падають з дерев. Бррр!".

Несподівані опади у вигляді ігуан, які можуть гепнутись на авто чи навіть на руки пішоходів, спровокувало те, що ці ящірки не пристосовані до низьких температур. Вже за +7 вони починають впадати у сплячку прямісінько на деревах, тому й можливі раптові падіння. До слова, ззовні вони можуть виглядати нерухомими, але насправді живі, просто міцно сплять.

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Джерело: meduza
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