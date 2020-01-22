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Будиночок Санти? Засніжений дім в Канаді вразив мережу

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Наслідки хуртовин в Австралії - фото 1
Наслідки хуртовин в Австралії

Рекордні снігопади захопили Канаду, і вже зовсім не до жартів, адже в країні оголошено надзвичайний стан. І поки наслідки негоди намагаються мінімізувати, то в мережі діляться епічними фото засніжених міст.

На платформі Reddit користувач з ніком SpongeGuru поділився фото будинку, який повністю замело снігом. Як він зазначив, останнім часом в Канаді безпрецедентні хуртовини. За короткий час допис опинився у топах мережі, зібравши понад 45 тисяч переглядів та більш як 900 коментарів.

І ще: Карпати рясно засипало снігом: зимові фото

Канадці навіть додали, що це ще доволі непогано, адже будівлю взагалі видно, адже в деяких регіонах країни до 7-9 футів снігу (понад 2 м), тож довелось залучити військових, щоб вибратись зі снігових пасток. Інші ж користувачі жартують, що "Білий дім повинен бути у США" або "Ось де насправді живе Санта".

Unprecedented blizzards in Canada recently from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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