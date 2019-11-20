Рятувальники попередили українців про негоду

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов майже по всій Україні. Детальніше про негоду та правила поведінки у цей період читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погодних умов у більшості областей країни 20 листопада, у середу.

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Вранці 20 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області, вранці 20 листопада туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Правила їзди за кермом у туманну погоду:

Зменшити швидкість руху;

За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

Уникати різких маневрів на дорозі.

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