Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Перші ластівки

Рятувальники попередили українців про негоду

  • 40
Туманна погода - фото 1
Туманна погода

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов майже по всій Україні. Детальніше про негоду та правила поведінки у цей період читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погодних умов у більшості областей країни 20 листопада, у середу.

Тим часом: Синоптики попередили про сильні морози в Україні

Вранці 20 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області, вранці 20 листопада туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Рятувальники попередили українців про негоду - фото 369221

Правила їзди за кермом у туманну погоду:

  • Зменшити швидкість руху;
  • За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • Уникати різких маневрів на дорозі.

  • Читайте також: Як знизити рівень стресу від холодної погоди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 17 листопада, 12:51
  • 361
Незабутній відпочинок: куди краще поїхати у листопаді
  • 16 листопада, 16:21
  • 1329
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1894148
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум ДСНС Погода