Рятувальники попередили про зміну погоди

У ДСНС повідомили про негоду у частині країні, де пройдуть дощі з грозами, а також посилиться вітер. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у кількох областях України в останній день травня.

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31 травня у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. У Києві протягом 31 травня грози, – йдеться у повідомленні.

До того ж, сильні опади вплинули на рівень води у річках, тому відчутний підйом очікується на Львівщині, на Волині та у Карпатах. У деяких районах можливе затоплення сільгоспугідь та локальні селеві потоки.

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