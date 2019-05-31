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Рятувальники попередили про зміну погоди

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про негоду у частині країні, де пройдуть дощі з грозами, а також посилиться вітер. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у кількох областях України в останній день травня.

І ще: Погода в останній день весни: прогноз на 31 травня

31 травня у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. У Києві протягом 31 травня грози, – йдеться у повідомленні.

До того ж, сильні опади вплинули на рівень води у річках, тому відчутний підйом очікується на Львівщині, на Волині та у Карпатах. У деяких районах можливе затоплення сільгоспугідь та локальні селеві потоки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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