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Погода в останній день весни: прогноз на 31 травня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

31 травня частину країни продовжать накривати дощі з грозами, однак на більшості території буде сухо та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

31 травня, у п'ятницю, майже по всій країні буде тепла та малохмарна погода, лише на заході, окрім Рівненщини та Волині, продовжаться дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Вітер буде переважно з північного заходу, на Сході південно-східний, невеликий, максимум помірний. Хоча там, де грози, може рвонути.Температура повітря очікується найвищою на Півдні та Сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26+32 градуси. Загалом передбачається +25+30 градусів, на Заході +18+23 градуси", – додала вона.

У Києві в останній день весни також пройде дощ, а повітря вдень прогріється до +24+25.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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