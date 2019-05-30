Австралію засипає снігом: літо близько

Такі кучугури в цих місцях є аномальними для цієї пори року / SnowsBest

На південному сході Австралії вирує сніговий шторм. Місцями сніговий покрив вже досягає 60 сантиметрів!

У горах австралійських штатів Вікторія і Новий Південний Уельс вирує сніговий шторм.

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Метеорологи зазначають, що такі кучугури в цих місцях є аномальними для цієї пори року. Офіційно сніговий сезон у зазначених регіонах починається 7 червня. Рятувальники допомагають туристам, які не чекали такого сюрпризу від погоди. Врятовано вже близько 20 людей.

Нагадаємо, Карпати в середині квітня також засипало снігом. Фахівці тоді не бачили жодних аномалій в такій погоді в горах у квітні. Бували роки, коли сніг випадав після того, як розквітли всі дерева.

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